Giedo van der Garde 'knokte' om Job van Uitert in zijn team te krijgen, nu gaat de Dongenaar een van de grootste races van het jaar rijden

Loket in hartje binnenstad begint langzaam te lopen: ‘Kan ik zelfstan­dig blijven wonen?’

OOSTERHOUT - Het is een vreemde eend in de bijt, zo middenin de Oosterhoutse winkelstraat. De naam knalt van de gevel: Centrum voor Wonen & Welzijn, in de Kerkstraat. Jong en oud kunnen er binnenstappen met allerhande vragen. Kan ik zelfstandig blijven wonen? Kan ik een huis kopen?

25 januari