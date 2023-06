Meer dan tweehonderd leerlingen in Dongen wachten op uitslag eindexamen

‘Mens’ vervangt ‘discrimi­ne­ren­de’ woorden ‘man’ en ‘vrouw’ in trouwzaal

OOSTERHOUT - Met het plaatsen van een stolp met het woord ‘mens’ over de woorden ‘man’ en ‘vrouw’ is het kunstwerk in de Oosterhoutse trouwzaal aangepast. Oosterhout wilde dat omdat het vindt dat de tekst gedateerd is.