Na zes jaar hakt Raad van State knoop door: 1.400 euro schadevergoeding voor Dongenaren

Schoenen­kwar­tier is door extra steun uit de brand: ‘We draaien het museum niet de nek om’

WAALWIJK - Het dreigende tekort bij het Schoenenkwartier is afgewend. Een ruime meerderheid van de Waalwijkse gemeenteraad stemde in met een extra subsidie van bijna 180.000 euro. ,,We gaan het museum niet de nek omdraaien.”

7:49