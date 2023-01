Nieuwe auto maakt Dongense boa’s trots: ‘Wagen draagt bij aan professioneel imago’

Studenten autotech­niek Jorrit en Milan rijden in een Mercedes­bus­je naar Gambia om het daar weg te geven

WAALWIJK - Jorrit Ivens uit Waalwijk gaat een spannende en leerzame tijd tegemoet. De student van het Koning Willem I College reist 29 januari onder de paraplu van stichting Go for Africa (GfA) in een gesponsord busje af richting Gambia. Daar wordt het busje gedoneerd aan een goed doel.

