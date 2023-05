Ongeveer negen op de tien 17-plussers in de gemeente Dongen is in het bezit van een rijbewijs

Bredanaar Jos Koniuszek (70) is aan het uitbollen: ‘Drie kwartier peddelen, muziekje d’r bij… Even de hartslag prikkelen’

BREDA - Nog nooit liep een Bredanaar de marathon zo snel als Jos Koniuszek. Dat was in 1988 en nog steeds is zijn record niet verbroken. Maar aan alles komt een eind en nu, in het voorjaar van 2023, neemt de atleet geleidelijk afscheid van zijn sport.