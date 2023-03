Ook in Dongen krijgt de BoerBurgerBeweging de meeste stemmen

Voor de rechter Twee agenten vrezen voor hun leven als Chris vlucht voor controle: ‘Ik had keu­zestress’

KAATSHEUVEL/BREDA - Chris hoopte een politiecontrole te ontlopen door een tankstation in te rijden op de Midden-Brabantweg in Kaatsheuvel. Toen daar een motoragent op hem af kwam, rende zijn passagier de auto uit en gaf hij zelf gas. Om vervolgens een stukje verder op een politieauto in te rijden. ,,Ik had keuzestress en dacht: ik moet hier weg.”