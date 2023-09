Angstige Tilburgse doet geen oog dicht en heeft daardoor vijf studenten in huis, maar daar komt nu een einde aan

BREDA/TILBURG - Ze is bang om alleen te gaan slapen, voelt zich niet veilig in Stokhasselt, omdat daar de laatste tijd diverse incidenten waren. Daarom nam de Tilburgse vijf studenten in huis, dat gaf haar rust. Maar dat mag niet. De bestuursrechter grijpt nu in.