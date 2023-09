Reizigers zaten ruim een uur vast in snikhete trein van Den Haag richting Eindhoven

EINDHOVEN - Reizigers in de intercity vanuit Den Haag naar Breda, Tilburg en Eindhoven zaten vrijdag ruim een uur vast. In de buurt van Dordrecht viel de trein stil. Het was erg warm in de intercity omdat de airco niet meer werkte.