't Is altijd kermis bij Harry Sandig (85) in Dongen

DONGEN - Feest in het dorp, de kermis is er weer! In Dongen is de kermis heel het jaar rond te vinden. Je moet alleen weten waar te zoeken. De miniatuurkermis van Dongen bevindt zich in de schuur van Harry Sandig (85).

Al driekwart eeuw is Sandig bevangen door het kermisvirus. In zijn jonge jaren bouwde hij de ‘wagens’ (zoals de kermislieden hun attracties plachten te noemen) nog van meccano. Later stapte hij over op hout en liet hij de bouwwerken bewegen door kleine motortjes. De gebruikte gekleurde lichtjes zijn kerstboomlampjes.

,,Werd ik weer geboren, dan werd ik kermisexploitant”, zegt Sandig. Zelf groeide Sandig op als telg van een banketbakker in Sprang-Capelle. ,,Als de kermis er was, dan ging ik ’s ochtends met brood naar de kermislui. Zo kreeg ik toch een kijkje achter de schermen.”

Elke nagebouwde wagen is een exacte kopie van een bestaande attractie. Van de steile wand rijdende motoren tot de zweefmolen en de u-boten. Deze laatste attractie is de laatste grote publiekstrekker die Sandig maakte. ,,Deze is gebaseerd op een attractie die later omgebouwd is tot een attractie met raketten”, merkt hij erbij op. ,,Hierna heb ik nog wel dat kleine goktentje gemaakt”, wijst hij op een miniatuur in de hoek.

Hoewel Sandig zeer regelmatig in zijn hobbykamer te vinden is, bouwt hij momenteel niet iets nieuws. ,,Ik ben de laatste tijd vooral bezig met onderhoud en reparatie.”

Een bijzonder guitige, maar relatief onbekende kermisattractie is de tent met d’er in, d’er uit erop. Sandig weet nog hoe hij deze als jongeling in de jaren vijftig in België bezocht. ,,Dan kwam je binnen en dan stond daar een boom van een gozer en die gooide je aan de achterkant de tent uit.”

Ook bij de nagebouwde zweefmolen hoort een opmerkelijk verhaal. ,,Daar is mijn zus ooit uitgevallen. De enige reden dat ze niks gebroken heeft, is dat ze op een bol zeil landde.” Tegen een van de muren staat een tv. ,,Als ik hier aan het werk ben, heb ik vaak kermisbeelden op staan.”

