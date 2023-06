Vandaag lekker weer in Dongen

Wegge­sleept uit Baroniel­aan Breda: ‘Als je op vakantie gaat, hou je hier geen rekening mee’

BREDA - Auto’s worden weggesleept uit de Baronielaan in Breda, omdat ze werkzaamheden in de weg staan. De eigenaren vinden dat niet terecht, betogen ze bij de bezwaarcommissie in Breda. ,,Hoe had ik dat moeten weten?”