40 cent duurdere benzine is 'dramatisch' voor pompstati­ons aan de grens: 'Wie tankt er bij ons als dat 20 euro goedkoper kan in België?’

De helft van de klanten is hij al kwijt. Maar nu de brandstofprijzen volgend jaar helemaal dreigen te ontploffen, vreest de directeur van meerdere Brabantse Sakko Tankstations voor het ergste. Want wie wil er nog in de grensstreek tanken, als dat een paar kilometer verderop 20 euro goedkoper kan? ,,Je kunt hier straks een kanon afschieten, niemand die het hoort.”