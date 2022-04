1 april, en dat betekent... sneeuwpret en witte landschappen bij de molens in Kinderdijk

Haagse crimineel op stroop­tocht in Zwijn­drecht: ‘Ben gewoon gaan rijden’

Na tien jaar op het criminele pad probeerde Santino C. (25) zijn leven te beteren. Hoewel hij aanvankelijk op eerlijke wijze al een prima salaris verdiende, was het voor de Hagenees toch niet genoeg. Begin dit jaar trok hij naar Zwijndrecht en ging op rooftocht. Maar was zijn maatje Adil S. daar nou wel of niet bij?

