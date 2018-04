14-jarige blijft langer vastzitten na geweld tegen homo's in Dordrecht

Beheergroep mag meedenken over Dordtse Skaeve Huse

14:46 Omwonenden en ondernemers in de omgeving van de Kerkeplaat in Dordrecht kunnen plaatsnemen in een beheergroep over de Skaeve Huse. De gemeente is op zoek naar bedrijven en inwoners die willen meepraten over de woonunits voor daklozen.