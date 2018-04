14-jarige Dordtenaar opgepakt voor homogeweld in Dordrecht

Groep lokt homo in de val via Grindr en takelt hem ernstig toe in Dordrecht

2 april Een 28-jarige man uit Dordrecht is in de nacht van vrijdag op zaterdag het slachtoffer geworden van extreem anti-homogeweld. Hij werd in de val gelokt via datingapp Grindr. Niet veel later vond een tweede geweldincident plaats.