140.000 inwoners in 2030? Dat gaat écht niet lukken

Op de gemeentelijke website tref ik de volgende tekst aan: ‘Om Dordrecht tot bloei te brengen is het belangrijk dat we groeien. Met de bouw van duizenden extra woningen willen we in 2030 ruimte bieden aan 140.000 inwoners. Die zijn nodig om de mooie voorzieningen die we hebben te behouden. Meer inwoners betekent méér draagkracht’.