2-jarig kind gewond geraakt bij aanrijding bij recreatieplas in Dordrecht

Update Bewoner (33) van crisisnood­op­vang in Sliedrecht opgepakt: twee vuurwapens en munitie in kluisje

Bij de crisisnoodopvang in het gemeentekantoor van Sliedrecht is afgelopen nacht een man aangehouden die in het bezit was van twee vuurwapens en munitie. De 33-jarige verdachte, bewoner van de crisisnoodopvang, zit nog vast, meldt een politiewoordvoerder. Het aantal beveiligers is voorlopig verdubbeld.