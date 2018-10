A16 afgesloten: gekantelde tankwagen lekt brandbare vloeistof

Sliedrecht toont zich een titelkandi­daat tegen VVGZ

16:07 Voor de start van de competitie werd Sliedrecht al tot de titelfavorieten gerekend in 1C, maar na de 0-4 zege van zaterdag bij VVGZ bestaat daar geen twijfel meer over. De ploeg van trainer Dennis van der Steen beschikt in alle linies over kwaliteit en ervaring.