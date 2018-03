A16 grotendeels dicht door gekantelde vrachtwagen

Raadslid Rolin den Heijer: ‘Calimerogedrag? Bah!’

8:56 Met zijn 23 jaar is Rolin den Heijer veruit het jongste lid van de nieuwe gemeenteraad in Dordrecht, die vanmiddag geïnstalleerd wordt. ,,Maar ik wil geen prestige bouwen op mijn leeftijd. Het is een teken aan de wand dat er zo weinig jonge mensen in de politiek actief zijn.’’