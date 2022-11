Aangepast plan voor Merwelanden ‘verstiert’ droom eigenaren De Zuileshoeve, natuurstichting wel blij

Na jaren ineens weer de open haard aan? Kijk uit, want slecht onderhoud vaak oorzaak schoor­steen­brand

Alleen al in onze regio woedden afgelopen weekend vier schoorsteenbranden; een in Dordrecht, een in Hendrik-Ido-Ambacht en twee in Gorinchem. De echte reden blijft gissen, maar door de huidige energieprijzen is het niet ondenkbaar dat veel mensen kachels en open haarden stoken die lang niet hebben gebrand. ,,Ik spreek mensen die al tien jaar niks aan onderhoud hebben gedaan.”

22 november