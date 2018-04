Aangevallen homo (33) zelf aangehouden voor afspreken met minderjarige

Een van de twee homo's die tijdens het paasweekend in Dordrecht werd aangevallen door een groep jongeren, is vandaag zelf aangehouden door de politie. De man (33) wordt verdacht van grooming. Dit houdt in dat hij bewust heeft willen afspreken voor seks met een minderjarige, jonger dan zestien jaar.