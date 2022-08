Aannemers die vlaggen verwijderen, beschimpt en onder druk gezet: ‘Ze roepen homo naar me’

Alblasser­dam gaat honderden omgekeerde vlaggen verwijde­ren: ‘Demonstra­tie­recht is niet onbegrensd’

De gemeente Alblasserdam gaat vanaf woensdag het overgrote deel van de honderden omgekeerde vlaggen in het dorp verwijderen. ‘Het demonstratierecht is een groot goed. Maar het is niet onbegrensd.’

12:15