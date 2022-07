Aantal autodiefstallen neemt flink toe in Dordrecht

Voor het eerst in twintig jaar is het aantal autodiefstallen gestegen, meldt kenniscentrum LIV. In het eerste halfjaar van 2022 nam het aantal diefstallen in Dordrecht met 60 procent toe. Vooral oudere auto’s zonder alarmsysteem zijn makkelijk te kraken.

In de eerste zes maanden van 2022 zijn in heel Nederland 2900 personenauto’s gestolen, een kleine 13 procent meer dan een jaar eerder. In Dordrecht werden vorig jaar 58 voertuigen gestolen, tegenover 93 voertuigen in de eerste 6 maanden van dit jaar. In Papendrecht verdubbelde het aantal autodiefstallen van 6 naar 12 diefstallen (100 procent). In Hendrik-Ido-Ambacht van 6 naar 11 keer (83 procent).

Verder ging het aantal autodiefstallen in de gemeente Molenlanden van 3 naar 7 keer (133 procent). In Alblasserdam waren dit 4 diefstallen vorig jaar tegenover 7 nu (75 procent).

In de gemeente Sliedrecht werden vorig jaar echter 2 voertuigen meer gestolen dan in de eerste helft van dit jaar, in 2021 werden daar 10 voertuigen gestolen en nu 8. Ook in Hardinxveld-Giessendam is de stijging in het aantal autodiefstallen niet te zien: begin vorig jaar werden daar 3 voertuigen gestolen en nu 2. In Zwijndrecht bleef het aantal autodiefstallen gelijk (14). In totaal werden er in de eerste helft van dit jaar 151 voertuigen gestolen, tegenover 107 vorig jaar (41 procent).

Geen extra alarmsysteem

In vier op de tien gevallen wordt de auto teruggevonden. Dieven reden het vaakst weg met een Toyota, namelijk 476 keer. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Ook Volkswagens, Peugeots en Renaults werden veel gestolen.

,,Deel van het probleem is dat voertuigen van vier jaar en ouder met een nieuwprijs onder de 50.000 euro vaak geen extra alarmsysteem hebben en daardoor extra kwetsbaar zijn voor diefstal en autokraak”, zegt Rudi Welling van het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Ook is het vaak eenvoudig voor dieven om in te breken in auto’s die door zogenoemde ‘keyless entry’ zonder sleutel kunnen worden geopend.

Er zijn niet alleen meer personenauto’s gestolen, maar ook meer motorfietsen, brom- en snorfietsen en lichte bedrijfswagens. De diefstal van deze vervoermiddelen nam toe met elk tussen de 30 en 40 procent.

