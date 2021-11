Acht maanden na de brand heropenen broers hun Egyptische eethuis: ‘Het is heel moeilijk geweest’

Het is een vrolijke chaos in Egyptische eethuis Sfinx. In het smalle pandje aan de Reeweg-Oost in Dordrecht zijn werklui druk bezig om de laatste hand te leggen aan de renovatie. Terwijl een bouwvakker een oven naar binnen sjouwt houden de drie broers nauwlettend in de gaten of alles verloopt zoals ze willen. Alle muren zijn gestuct, er is getegeld, de bar staat en de afzuigkap is ook geïnstalleerd. Het lijkt er nog niet bepaald op dat de zaak volgende week weer opent en tóch is dat zo.