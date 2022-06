Actie politie en handhavers tegen overlast: één aanhouding en tal van boetes voor alcohol drinken

Tijdens deze actie gingen agenten en handhavers langs bekende overlastplekken. Tijdens deze controles gingen dertien personen op de bon, omdat zij alcohol dronken of een geopende verpakking bij zich hadden in het Weizigtpark en winkelcentrum Crabbehof. In die gebieden is het niet toegestaan om alcohol te drinken. De andere bekeuringen waren voor wildplassen, het parkeren op een kruising en voor de eigenaar van een hond die zijn dier niet had aangelijnd waar dit wel moest.