Actiebereidheid onverminderd groot onder boeren in regio: ‘We roepen op om het netjes te houden’

De beruchte kleurenkaart van het kabinet, met indicaties hoeveel procent de stikstofuitstoot omlaag moet, wekte bij boeren grote woede. Sindsdien regent het acties in Nederland. Ook de boeren in de Alblasserwaard laten zich niet onbetuigd. Ze plaatsten hooibalen langs rotondes en wegen in de Alblasserwaard, met daarop wit gekalkte teksten als ‘Geen boer = geen voer’, ‘Stik in je stof’, ‘Stop deze waanzin’ en ‘Met Van der Wal in de sloot’.