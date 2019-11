Afterparty mondt uit in horrornacht: ‘s-Gravendeler wil in drugswaas vriendin doodsteken

Het had in juni zijn laatste gabberfeest moeten worden. Nog één keer wilde Richard de S. uit zijn dak gaan voor hij de drugs zou afzweren. Het liep anders. Tijdens de afterparty in zijn woning in ‘s-Gravendeel ging hij in een waas van coke en ketamine een vriendin met een mes te lijf.

Een week had hij niet of nauwelijks geslapen. Misschien was het zelfs wel anderhalve week, bekende De S. (27) donderdag in de Dordtse rechtbank. Die zaterdag in juni was hij met een groep vrienden naar een hardcorefeest in Erp geweest, waarna het gezelschap bij hem thuis het feestje vrolijk voortzette. Die zondagavond voelde de ‘s-Gravendeler zich niet lekker worden, waarop hij zijn vrienden wegstuurde en in bed kroop.

Maar niet iedereen vertrok, twee goede vrienden bleven achter. Toen één van hen in de keuken stond kwam De S. de trap af. Hij zou haar toen uit het niets met een mes hebben aangevallen. Volgens Justitie greep hij haar van achteren beet en wilde hij haar nek doorsnijden. De vrouw begon te gillen, waardoor de andere vriend gealarmeerd werd.

Quote Deze afterparty mondde uit in een horrorn­acht officier van justitie

‘Rustig, rustig, kusje erop’

Die wist de vrouw te ontzetten, maar daarna begon De S. volgens Justitie op hém in te steken. Hij werd daadwerkelijk geraakt in arm en duim. De twee kwamen uiteindelijk vechtend op straat terecht, waar de vriend het mes wist af te pakken. Toen de twee daarna vluchtten, had De S. volgens de buren ‘rustig, rustig, kusje erop’ geroepen.

Toen even later twee politieagenten hem wilden arresteren, ging hij ook hen te lijf. Zelfs toen de ‘s-Gravendeler geboeid op de grond van een politiebus lag, wist hij de twee agenten bovenop zich van zich af te gooien. ,,Hij was niet voor rede vatbaar en tot alles in staat’’, aldus de officier van justitie. Zij nam het De S. kwalijk dat hij wíst dat zijn gedrag onvoorspelbaar wordt bij drugsgebruik, maar dat hij toch was gaan gebruiken. ,,Deze afterparty mondde uit in een horrornacht.’’

Zij eiste dertig maanden (tien voorwaardelijk) cel, een contact- en locatieverbod. Ook moet hij ruim 6300 euro schadevergoeding aan de slachtoffers betalen als het aan haar ligt. De S. zei in eerste instantie niets te weten van wat er allemaal gebeurd was, maar gaandeweg waren er toch flarden herinneringen ontstaan.

Uitspraak op 12 december.