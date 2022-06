Afvalverwerker HVC in Dordrecht door boeren geblokkeerd

Uitgere­kend in de week van de Boeken­markt overlijdt medeoprich­ter Bart van Dulmen

Jarenlang stond hij op de Deventer Boekenmarkt, toen de Dordtse boekhandelaar in de jaren 90 Bart van Dulmen op het idee kwam om ook in eigen stad zo'n boekenmarkt op poten te zetten. Uitgerekend in de week van de 25ste Dordtse Boekenmarkt overleed hij.

27 juni