Agent breekt pink bij controle na vechtpartij in Dordrecht, twee mannen aangehouden

Valpartij ontsiert Slag van Ambacht; laatste winnaar Nick van der Meer opnieuw de sterkste

Nick van der Meer schaarde zich donderdagavond in het illustere rijtje renners, dat zich tweemaal winnaar van de Slag van Ambacht mag noemen. In een vlijmende sprint drukte de Westlander tijdens de door een valpartij ontsierde wielerronde van Hendrik-Ido-Ambacht zijn voorwiel net iets eerder over de streep dan zijn medevluchter Martin Pluto.

7 juli