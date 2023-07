Agent Mike (36) was bij steek- en schietpartijen, maar het meisje (11) dat hij in een doos aantrof blijft hem bij

Run op witgoedre­ge­ling voor Zwijn­drecht­se minima, die massaal nieuwe koelkast of vriezer aanschaf­fen

Er is in Zwijndrecht een ware run gaande op de witgoedregeling voor minima. Er is zoveel belangstelling dat het gemeentebestuur nu extra geld wil vrijmaken, zodat mensen met een laag inkomen toch een zuinige koelkast of wasmachine aanschaffen.