Agent reed stomdronken door Alblasserdam met dochtertje op achterbank

Een 41-jarige agent uit Alblasserdam is maandag veroordeeld tot een werkstraf, omdat hij stomdronken door zijn eigen woonplaats reed. De man zelf heeft twijfels bij het politiewerk van collega's dat hem de das om deed. ,,Ik weet hoe het in de praktijk gaat bij de politie.’’

De zaak kwam aan het licht door buren van de agent. Die zagen de man op 3 september dronken in de auto stappen en niet veel later terugkomen met een tasje met waarschijnlijk een fles wodka. Toen een buurman bij de agent aanbelde, gaf hij geen gehoor. Wel bleek het dochtertje van de man nog in de auto te zitten. “Uiteindelijk wordt uw kind huilend uit de auto gehaald. Uzelf wordt dronken op de vloer aangetroffen. Een buurvrouw heeft u in bed gelegd en in overleg met uw vrouw, die net aan kwam rijden, is er 112 gebeld. Niet veel later bent u meegenomen door de politie. U blies maar liefst 1210 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, terwijl 220 microgram het maximum is,” zo hield de Dordtse politierechter de zaak voor.

‘Het werd zwart’

De veertiger vertelde zich niet meer te kunnen herinneren of hij op die bewuste middag inderdaad beschonken in de auto heeft gereden. De man vertelde: “Ik dacht dat ik juist weer naar binnen was gegaan toen ik wilde rijden, omdat ik had gedronken. Daarna werd het zwart.”

De agent vertelde verder dat hij al enkele jaren verslaafd is aan alcohol en dat hij daar inmiddels voor wordt behandeld bij verslavingskliniek De Hoop. Bij de politie werd hij na het voorval op non-actief gesteld en zijn rijbewijs werd in beslag genomen. “Eén dezer dagen wordt er een beslissing genomen of ik ontslag krijg of in dienst mag blijven bij de politie’’, aldus de agent. ,,M’n rijbewijs heb ik nog geprobeerd terug te krijgen, maar dat ben ik nog steeds kwijt.”

Twijfels

Tot slot vertelde de man dat hij twijfels heeft bij wat zijn eigen collega’s over de zaak in het proces-verbaal hebben gezet. Agenten, die hun collega niet hebben zien rijden, schreven op dat ze hebben gevoeld dat de motorkap nog warm was. “Laat ik voorop stellen dat als ik wat verkeerds heb gedaan, ik straf moet hebben. Maar er is nu wat opgeschreven om dingen recht te schrijven. Ik weet zelf hoe zoiets in de praktijk gaat. Als een verdachte een klap heeft gekregen, wordt er geschreven dat de verdachte een dreigende houding aannam en dat er daarom werd geslagen. Daar heb ik zelf nooit aan meegewerkt, maar het gebeurt wel’’, stelde hij. Volgens de man is het onmogelijk dat de motorkap warm werd van ‘een klein stukje rijden’. ,,Als ik naar Spanje rijd en we hebben de eerste stop, is de motorkap nog maar nauwelijks lauw. Dit is zo door mijn collega’s opgeschreven om de zaak rond te krijgen.”

De rechter vond dat rijden onder invloed overtuigend is bewezen en legde de agent naast een rijontzegging van achttien maanden een taakstraf van tachtig uur op, waarvan twintig uur voorwaardelijk. Dat was conform de eis van het Openbaar Ministerie. De agent kan nog in hoger beroep.