Agressieve scooterbestuurder mishandelt agenten in Dordrecht: beide dienders in het gezicht geslagen

Autobrand bezorgt Wilma slapeloze nachten: ‘Had al zoveel moeite om hoofd boven water te houden’

Met een hoop kabaal en meters hoge vlammen werden twee auto’s compleet verwoest in Sliedrecht. De schade? Tienduizenden euro’s en een hoop slapeloze nachten. ,,Ik heb gehuild, geschreeuwd! Wie doet nu zoiets?!” De politie is nog steeds volop bezig met onderzoek. ,,Het scenario brandstichting is er wel een waarmee we rekening houden.”

18 januari