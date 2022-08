AH to go bij Dordts ziekenhuis stopt met alcoholverkoop: ‘Ik ben heel blij dat dit afgelopen is’

,,In de ruimte van AH to go was voorheen een gemakswinkel - AKO literatuurshop, red. - gevestigd die een groot deel van de omzet haalde uit tabak”, vertelt Van der Meer. ,,Nadat het Gezondheidspark Dordrecht in 2018 rookvrij was geworden, hebben we van die huurder in goed overleg afscheid genomen. In de plaats daarvan kwam AH to go, een formule die door patiënten en medewerkers zeer gewaardeerd wordt. Maar AH to go had wel een, weliswaar klein, segment wijn en bier in het assortiment. Dat vonden we eigenlijk ook niet passend.’’