Al anderhalve eeuw drank stoken bij Rutte: ‘Toen ik hier kwam, was gin echt iets voor oude dametjes’

Rutte gooit het met überhippe fles voor de gin over een heel andere boeg: ‘Lekker handzaam achter de bar’

De gin van Rutte heeft in binnen- en buitenland veel prijzen gewonnen, maar in slijterij of kroeg viel de klassieke fles nauwelijks op. Dat moet anders, dachten ze bij de Dordtse distilleerderij. Daarom is er nu een überhippe nieuwe fles, geïnspireerd op de winkelpui aan de Vriesestraat.

6 december