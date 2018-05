Al Fath moskee gaat na onrust Arabische preek naar Nederlands vertalen

Eén plek voor optredens, een hapje eten, platen en kunst op de Voorstraat

16:25 Een restaurant, platenwinkel, kunstuitleen, fotozaak en een specialist in vintage audio-apparatuur. Vanaf deze zomer zijn ze in Dordrecht te vinden in één pand: Het Magazijn. De ondernemers staan te popelen om van start te gaan. ,,Ik denk dat we vooral heel veel plezier gaan hebben'', zegt Fokke Wagner.