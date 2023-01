Albert Schweitzer ziekenhuis concludeert na onderzoek: ‘Thuismonitoring coronapatiënten was goed en veilig’

Uit de studie blijkt volgens het ziekenhuis dat het goed in staat is geweest om in te schatten welke coronapatiënten veilig naar huis konden. In het internationale wetenschappelijke tijdschrift Journal of Clinical Medicine deelt het zijn bevindingen. In eerste instantie ging het alleen om herstellende patiënten, die zuurstof meekregen, zodat ze met vervroegd ontslag konden. Later kwamen daar ook coronapatiënten bij van wie al op de spoedeisende hulp werd ingeschat dat zij het thuis wel konden redden.

App

Dat laatste deden voor zover bekend maar vier andere ziekenhuizen ter wereld. Deze patiënten werden dus niet opgenomen, maar kregen meteen zuurstof mee naar huis. De gezondheid van álle thuispatiënten werd op afstand - via een app - in de gaten gehouden. Voorwaarde was wel dat zij een mantelzorger in de buurt hadden. Bij twijfel of verslechtering werden zij (alsnog) opgenomen.

Quote Patiënten hebben zich veilig gevoeld en de thuismoni­to­ring als prettig ervaren Rosaline van den Berg, Wetenschappelijk adviseur

,,Van de patiënten die na een ziekenhuisopname eerder naar huis konden met thuismonitoring wisten we dat ze al herstellende waren’’, zegt wetenschappelijk adviseur Rosaline van den Berg. ,,De groep die direct vanaf de spoedeisende hulp naar huis ging, bevond zich waarschijnlijk in een ander stadium van de ziekte en zou vermoedelijk eerst nog zieker worden. Toch bleef ook voor deze groep het aantal uiteindelijke opnames laag. Hieruit konden we concluderen dat de geboden zorg goed en veilig was. Patiënten hebben zich veilig gevoeld en de thuismonitoring als prettig ervaren.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.