Albert Schweitzer ziekenhuis en Beatrixziekenhuis staken op 16 maart

Verdachte van steekpar­tij in Stadsbibli­o­theek blijft nog achter de tralies; voorlopige hechtenis verlengd

De 18-jarige Dordtenaar die verdacht wordt van de steekpartij van zaterdag 18 februari in de Stadsbibliotheek in Dordrecht zit voorlopig nog vast. Zijn voorlopige hechtenis is verlengd tot 10 maart. Bij het incident raakte een 22-jarige man gewond.