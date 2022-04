Albert Schweitzer ziekenhuis houdt informatieavond over reuma

Beddente­kort bij ASz door personeels­uit­val: patiënten slapen noodgedwon­gen op de spoedeisen­de hulp

De uitval van personeel zorgt voor problemen in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Afgelopen nacht moesten negen patiënten op de spoedeisende hulp slapen, omdat er op de verpleegafdelingen geen ruimte was. ,,Een zeer onwenselijke situatie.’’

1 april