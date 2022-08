Alblasserdam gaat honderden omgekeerde vlaggen verwijderen: ‘Demonstratierecht is niet onbegrensd’

Afgelopen donderdag hingen actievoerders zo’n 500 omgekeerde vlaggen op in Alblasserdam. ‘Zij hebben hiermee een duidelijk statement gemaakt tegen het landelijke stikstofbeleid’, zo laat de gemeente woensdagochtend in een persbericht weten.

Waar de gemeente Alblasserdam de vlaggen die geen direct gevaar vormden voor de verkeersveiligheid in eerste instantie liet hangen, wordt er nu toch gehandhaafd. De gemeente deed meerdere pogingen om in gesprek te komen met de actievoerders. ,,Helaas is dat niet gelukt”, vertelt loco-burgemeester Marten Japenga. En daarom worden honderden omgekeerde Nederlandse vlaggen vanaf vandaag verwijderd. ,,De openbare ruimte moet neutraal blijven. Zonder vergunning mag daar niet worden gedemonstreerd”, aldus Japenga.

Een plek voor protest

De gemeente realiseert zich evenwel dat de steun aan de boeren nog steeds groot is. ‘Daarom maken we één uitzondering: de vlag op het kunstwerk de Vier Windstreken. Die vlag laten we voorlopig hangen, als plek waar de protestuiting is toegestaan.’