Alblasserdam proeftuin voor nieuwe winkels supermarkt Dirk

Leden VVD, CDA en CU: ‘Stekker uit onderhande­lin­gen met Forum Zuid-Hol­land’

13:53 De coalitievorming in Zuid-Holland staat onder druk nu een aantal leden van VVD, CDA en ChristenUnie oproept de gesprekken af te breken. Aanleiding is het filmpje over immigratie dat Forum-leider Thierry Baudet op twitter heeft verspreid. Dat roept weerstand op.