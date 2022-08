Alblasserdam voert woonplicht volgende maand alsnog in

Huisjesmelkers gedwarsboomd in Dordrecht: wie een huis koopt moet er vanaf nu zélf in gaan wonen

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de gemeenteraad hierover al in het voorjaar een besluit zou nemen, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. In september gebeurt dat alsnog. Daarna is de maatregel direct van kracht. Eerder besloot de gemeenteraad van Dordrecht ook al de opkoopbescherming in te voeren. De maatregel geldt daar sinds maart.