Alblasserdammer (77) 60 dagen langer vast voor dodelijk schietincident in Kinderdijkse villa

Revolutio­nair raketten­schip passeert Dordrecht

Bijzonder transport, woensdagmiddag bij de Grote Kerk in Dordt. Het hagelnieuwe zeeschip Canopée is speciaal gebouwd door scheepswerf Neptune in Hardinxveld-Giessendam om raketten uit de serie Ariane 6 naar de lanceerbasis in Frans-Guyana te brengen.

21 december