Alblasserdammer (77) opgepakt vanwege schietpartij in Kinderdijk

In de nacht van donderdag 1 op vrijdag 2 december drongen rond 00.30 uur één of meerdere daders de woning aan de Puntweg in Kinderdijk binnen. Het 74-jarige slachtoffer werd geraakt bij een schietincident en is vervolgens zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Ook een vrouw was op dat moment aanwezig in de woning, zij bleef ongedeerd.