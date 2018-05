Alex (41) maakt in zijn vrije tijd de mooiste creaties van... Lego!

Miscommuni­ca­tie: niet twee minuten maar 50 seconden stil bij Dodenher­den­king in Dordt

11:52 Vooraf was er nog een klein beetje angst dat een onverlaat wellicht de Dodenherdenking in Dordrecht zou verstoren tijdens de twee minuten stilte. Die persoon was er niet, maar hij zou die kans ook amper hebben gehad. Door een misverstand duurde dat moment stilte nog geen vijftig seconden.