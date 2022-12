Alex R., doelwit vergisontvoering, en zakenpartner langer vast: ‘Onderzoek gaat onverminderd door’

Begin november werden de verdachten aangehouden . Zakenman Alex R. kwam twee jaar geleden in het nieuws nadat per ongeluk de verkeerde man werd ontvoerd. Hij en zijn naasten ontvingen daarna dreigbrieven. Iets later werden er explosieven geplaatst bij hun woningen. Ook verschillende bedrijfspanden werden in brand gestoken.

'Crimineel verleden’

Het OM koppelde Alex R. en de vergisontvoering aan een lading onderschepte cocaïne in de haven van Antwerpen op 28 juli vorig jaar. Maar wat de rol van Alex R. precies is geweest en waarom hij werd geïntimideerd, is onduidelijk. Wat we wél weten, is dat Alex R. zelf óók een crimineel verleden heeft.