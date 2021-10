Ali (61) redde moeder en kleine kinderen uit brandend huis: ‘Ik heb genoeg geleefd’

Bouw van de hogeschool in Dordrecht officieel van start

11 oktober In het zogeheten ‘kopgebouw’ op het Leerpark in Dordrecht zitten straks niet alleen hbo-opleidingen, er komt ook kantoorruimte voor jonge bedrijven. Maandag is onder toeziend oog van onder andere wethouder Peter Heijkoop de eerste paal van de nieuwe hogeschool geslagen.