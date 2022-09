Alle Ambachtse huishoudens krijgen 63 euro korting op gemeentelijke lasten

Dat wil niet zeggen dat de lasten niet omhoog gaan, want dat doen ze dus wél degelijk. Zoals gebruikelijk stijgen die met de inflatie mee. De gemeente is daarbij uitgekomen op 6,2 procent. Echter, van dezelfde rekening wordt dus 63 euro afgetrokken.

Quote Dit leek ons de meest sociale manier om de enorme kostenver­ho­ging waar mensen voor staan te verzachten André Flach

Voor dat bedrag is gekozen, omdat dat de gemiddelde lastenstijging in het dorp is, zegt wethouder André Flach. ,,In 2023 geven we dat bedrag weer terug aan onze inwoners. Door ieder huishouden deze korting te geven krijgen de groepen die het het lastigst hebben relatief meer terug. Dus niet alleen huizenbezitters, maar ook gezinnen die in een sociale huurwoning wonen. Dit leek ons de meest sociale manier om de enorme kostenverhoging waar mensen voor staan te verzachten.’’

Er is opzettelijk voor deze constructie gekozen, omdat die niet langdurig drukt op de gemeentelijke begroting voor de komende jaren. Met andere woorden: ook in 2024 en de jaren moet de verhoging betaald worden. Op dit moment is nog onduidelijk of er dan weer korting gegeven wordt.

Superonzeker

Flach: ,,De gemeente heeft 1,4 miljoen euro over op de begroting en daar is die 63 euro per huishouden al vanaf. Het zou raar zijn als je zo'n overschot hebt, dat niet terug te laten vloeien naar de bevolking. We hebben daar nu de ruimte voor, ook al is alles superonzeker op dit moment. Dat geldt eigenlijk ieder jaar voor de financiën vanuit het rijk, maar nu vliegt het werkelijk alle kanten op.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.