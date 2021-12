Alles over baby’s, bevallen en borstvoeding op één plek op nieuwe regionale website

LEKKER500 Deze restau­rants in de regio behoren tot de allerbeste van Nederland

Het is weer zover: de Lekker Top-500 - de lijst met de beste restaurants van Nederland - is er. Uit de regio Drechtsteden en Rivierenland zijn er een paar gebruikelijke namen te vinden, maar ook nieuwkomers doen hun intrede. Zo staat de Ertepeller voor het eerst in de top 100. ,,Daar sta je dan, tussen de elite.’’

2 december