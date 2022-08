Alles wat je wil weten over Pasar Malam 2022 in Dordrecht

indebuurtIn augustus komt de grootste gratis Pasar Malam van Nederland naar Dordrecht! Van zondag 7 augustus tot en met woensdag 10 augustus vind je het evenement in de binnenstad. Wil je meer weten over de Pasar Malam 2022 in Dordrecht? Lees dan vooral verder.

Locatie en prijs

Als vanouds vindt Pasar Malam plaats in de binnenstad van Dordrecht. Op het Statenplein vind je het Istimewa podium en aan het Achterom staat het Edu Schalk podium. De grote markt vind je op de Sarisgang, precies tussen de twee podia in.

Prijs: Niks, nada, noppes. Het evenement is helemaal gratis (de hapjes uitgezonderd, natuurlijk).

Openingstijden: zondag 7 augustus van 13.00 tot 20.30 uur, maandag 8 augustus van 12.00 tot 20.30 uur, dinsdag 9 augustus van 12.00 tot 20.30 uur en woensdag 10 augustus van 12.00 tot 19.00 uur.

Dit is er te doen

Tijdens de Pasar Malam in Dordrecht is er genoeg te doen. Er is een grote markt waar je onder andere kleding, (woon)accessoires, muziek en boeken kunt kopen. Daarnaast zijn er kraampjes waar je een hapje en drankje kunt halen. En dat zijn voornamelijk lekkere gerecht uit Indonesië! Wil je even uitrusten? Geen probleem. Er zijn twee podia waar je op een stoeltje kunt genieten van verschillende optredens.

Parkeren Pasar Malam 2022

De Pasar Malam is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Vanaf station Dordrecht is het ongeveer 8 minuten lopen. Met de bus kun je uitstappen bij bushalte Dordrecht Centrum.



Met de auto

Van 9.00 tot 22.00 uur geldt er betaald parkeren in de binnenstad, en op zondag van 12:00 tot 17:00 uur. Gratis parkeren kan op het terrein Weeskinderendijk. Vanaf hier is het ongeveer 20 minuten lopen naar de Pasar Malam. De dichtstbijzijnde parkeergarages zijn Drievriendenhof (nabij Statenplein), Visstraat (nabij Sarisgang) en Achterom (nabij Sarisgang). Via deze website lees je meer over de parkeerkosten per parkeergarage in Dordrecht.



Met de fiets

Kom je op de fiets? Dan kun je jouw stalen ros gratis parkeren bij de fietsenstallingen aan het Achterom of bij het Statenplein. Tijdens de Pasar Malam hebben deze parkeerplekken aangepaste openingstijden. De stalling aan het Achterom, ingang Raamstraat, is open tot 23.00 uur. Die aan het Statenplein, ingang Kolfstraat, tot 23.00 uur op zondag en de andere dagen tot 00.00 uur.

Programma Pasar Malam Dordrecht

Je kunt struinen over de markt, lekkere gerechten eten én genieten van een muzikaal programma. Op het Statenplein vind je het Istimewa podium en aan het Achterom staat het Edu Schalk podium. De artiesten en tijden zijn via de website van de Pasar Malam te vinden.