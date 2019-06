Als depressies en suïcidaliteit je leven beheersen: Gaby (24) zit al tien jaar in de psychiatrie

Einde aan speurtocht naar nieuwe soorten in Biesbosch: vier verrassin­gen uit het verleden

9:14 Staatsbosbeheer en de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch sluiten dit weekend in Dordrecht hun 1000-soortenweek af. De voorbije dagen is bewust gespeurd naar flora en fauna in de Nieuwe Dordtse Biesbosch. De hoop is dat de speurtocht de aanwezigheid van nieuwe, nog onbekende soorten oplevert. De voorbije jaren waren er al heel wat verrassingen in nationaal park Biesbosch en de aangrenzende Noordwaard.