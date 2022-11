Ambacht trekt meer geld uit voor arme mensen

Aangehou­den dieven bij Jumbo in Ambacht maakten deel uit van kraslotben­de; nog twee aanhoudin­gen

De twee Papendrechters van 22 en 21 die vorige week in de kraag werden gegrepen bij winkelcentrum De Schoof in Hendrik-Ido-Ambacht behoren vermoedelijk tot een kraslotbende. In samenwerking met een 37-jarige Dordtenaar en een 21-jarige man zonder vaste woon-of verblijfplaats sloegen ze bij supermarkten en detailhandel in het hele land toe.

